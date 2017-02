Poppentheater Peterselie bij De Schierstins

FEANWALDEN – In de krokusvakantie staat Poppentheater Peterselie op het podium van De Schierstins in Feanwâlden. Poppenspeelster Marjanne Peters brengt namelijk op donderdag 23 februari om 14.30 uur de voorstelling ‘Muis zoekt huis’ voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Alles in het kader van ‘Help pake en beppe de vakantie door’.

Muis is de hoofdpersoon van de poppenvoorstelling. Hij heeft een appel gevonden en wil die mee naar zijn holletje nemen, maar de appel is te groot. Daarom gaat hij op zoek naar een groter huis. ‘Muis zoekt huis’ is een interactieve natuurvoorstelling met tafelpoppen. Er wordt lekker veel bij gezongen. De voorstelling duurt 35 tot 45 minuten. Reserveren is aan te bevelen, vanwege de te verwachten drukte: info@schierstins.nl of tel. 0511-472937. Bij overboeking is er waarschijnlijk een tweede voorstelling om 15.30 uur.

Poppentheater Peterselie is gevestigd in Kampen en gespecialiseerd in peutertheater. De voorstellingen zijn speciaal voor deze leeftijdsgroep gemaakt. Maar ze blijken ook heel leuk gevonden te worden door kleuters.

Het theater van Marjanne Peters reist door het hele land met intieme interactieve vertelvoorstellingen met poppen, voor kinderen vanaf 2 jaar, maar ook voor volwassenen. Verder zijn er workshops op het gebied van poppenspel, en geeft Poppentheater Peterselie meespeelvoorstellingen.

In de krokusvakantie biedt De Schierstins ook speurtochten aan voor kinderen. Dinsdag 21, woensdag 22 en vrijdag 24 februari hebben kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis toegang , op vertoon van pake en-/of beppe (of een andere volwassene)! Tijdens vakanties logeren kinderen immers vaak bij hun grootouders of willen de grootouders een leuk dagje uit met hun kleinkinderen. Voor de pakes en beppes kan het soms moeilijk zijn iets leuks te bedenken om samen met de kleinkinderen te doen. De Friese musea en archieven spelen hier op in met

‘Help pake en beppe de vakantie door!’ Zo komt jong en oud op een boeiende wijze in contact met het cultureel erfgoed in Friesland!