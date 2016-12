Popkoor Akkoord en vrouwenkoor ‘Noaten op ‘e Sang’ geven kerstconcert in Kollum

KOLLUM – Op donderdag 22 december geven Popkoor ‘Akkoord’ uit Surhuizum en Vrouwenkoor 'Noaten op ‘e Sang’ uit Surhuisterveen samen een kerstconcert in KOLLUM. Het concert vindt plaats in de Oosterkerk aan de Oosterburgstraat 1/3. Aanvang 19.30 uur, entree € 4,50, inclusief koffie, thee of fris.