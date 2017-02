Openluchtmuseum De Spitkeet doet mee aan NLdoet

HARKEMA - Op zaterdag 11 maart organiseert het Oranje Fonds voor de 13e keer NLdoet in heel Nederland. Zo ook bij De Spitkeet in Harkema. Het park en de huisjes moeten weer in orde gemaakt worden voor het nieuwe seizoen. "Graag willen we dat alles er opnieuw piekfijn uitziet, zodat we onze gasten weer gastvrij kunnen ontvangen. Wij zoeken vrijwilligers die ons hierbij willen ondersteunen. Wilt u meehelpen? Geef u dan op via www.nldoet.nl of rechtstreeks bij De Spitkeet via info@despitkeet.nl of 06—83417414. Het zou geweldig zijn dat wij het seizoen 2017 weer van start kunnen gaan met een opgeruimd, schoon en fris Themapark!" aldus de organisatie.

Voor broodjes en soep wordt gezorgd. Ontvangst is met koffie en thee.