Nieuwste Tomke-boekje ligt klaar in de bibliotheek

DOKKUM - Het nieuwste uitdeelboekje van Tomke is klaar. Tijdens de Nationale Voorleesdagen (25 januari tot en met 4 februari) wordt dit boekje gratis uitgedeeld in de bibliotheken. Het boekje heeft de titel ‘Tomke makket in snieman’.

In het boekje staat een voorleesverhaaltje, een versje en een spelletje. En natuurlijk mooie plaatjes van Tomke. Het is bedoeld voor kinderen van twee tot en met vier jaar en is een uitgave in het kader van het Tomke-project. Wees er gauw bij, want op is op. Niet genoeg aan de verhaaltjes uit het boekje? Op de website www.tomke.nl staan verhaaltjes om voor te lezen, maar ook spelletjes, liedjes en kleurplaten.



Op de digitale radiozender Tomke Radio zijn ’s avonds rond bedtijd een uur lang nog meer verhaaltjes over Tomke te beluisteren.