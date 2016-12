Nieuws Paard- en Ponymarkt Augustinusga

AUGUSTINUSGA - In 2017 wordt de Markt in Augustinusga op een andere dag gehouden dan voorheen. De markt gaat van de eerste maandag naar de eerste vrijdag van de maand.

Vrijdag 6 januari vanaf 16.00 uur kan men dus op de Markt in Augustinusga terecht om allerlei spullen te kopen, maar ook te verkopen. Er is nog ruimte voor standhouders en kofferbakhandel bij de Manege aan it West, waar gezelligheid bovenaan staat.