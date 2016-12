Nieuwjaarsconcert brassband De Wâldsang met Jennie Lena

SURHUISTERVEEN - Zaterdag 14 januari verzorgt brassband De Wâldsang in de Flambou in Surhuisterveen haar traditionele nieuwjaarsconcert. Gastsoliste is de zangeres Jennie Lena, bekend van The Voice. Het concert begint om 20.00 uur.

Het Nieuwjaarsconcert vormt tevens de aftrap van het jubileumjaar met '40 jaar brassband De Wâldsang'. De bandleden zijn bijzonder verheugd dat ze Jennie Lena als gastsoliste mogen verwelkomen. Lena was een van de finalisten van The Voice of Holland in het seizoen 2015/2016. Met haar imposante stem en haar buitengewone zangkwaliteit wist ze de jury, het publiek en de kijkers thuis meermaals in vervoering te brengen. Voor het concert zijn een aantal van haar nummers speciaal bewerkt en gearrangeerd door dirigent Rieks van der Velde.

"Ook voor de komende editie belooft het weer een geweldig concert te worden", blikt trombonist Jelle van der Wal vooruit. "De band heeft de eerste voorbereiding op het concertprogramma inmiddels opgepakt. Met de altijd zo kenmerkende sfeer biedt het Nieuwjaarsconcert altijd voor iedereen veel afwisseling. Het publiek beperkt zich al lang niet meer tot de eigen regio. Het is iedere keer weer ontzettend dankbaar dat we voor een zo breed publiek met elkaar plezier mogen beleven aan de blaasmuziek!".

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa en in de voorkoop via de eigen site www.dewaldsang.nl en bij Schippers Tabak en Lectuurshop in Surhuisterveen.