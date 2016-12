Muzikaal kerstverhaal door Brassband Gloria Deï

GERKESKLOOSTER - Op zaterdag 17 december verzorgt Brassband Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos, onder leiding van dirigent Jaap Musschenga, een sfeervol kerstconcert. Drie jaar geleden heeft Gloria Deï een concert gegeven in Charles Dickens stijl. Dit was een groot succes. Vanwege de jaarlijks terugkerende vraag van het publiek, gaat de band dit jaar weer een kerstconcert geven.



Dit keer zal de avond in het teken staan van ‘’A Swedish Christmas Tale.’’ Een intrigerend kerstverhaal wat muzikaal omlijnd wordt door Brassband Gloria Deï. Ook wordt natuurlijk weer medewerking verleend door Jeugdbrassband Projunior en de dit seizoen nieuw begonnen Samenspelgroep, beide onder leiding van dirigente Dineke Oostra-Kamminga. Speciaal voor dit concert is er een kinderkoor opgericht die het concert mag openen. Gerkesklooster-Stroobos doet hiermee haar naam en faam weer eer aan door de inzet van zoveel jong muzikaal talent uit eigen dorp.

Gloria Deï en de drie jeugdgroepen zorgen voor een gevarieerd programma, waarin oude vertrouwde kerstliederen de revue passeren, maar ook vernieuwde composities naar voren komen. Speciaal voor deze gelegenheid zullen de bandleden in galakleding het podium betreden. Het concert begint om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk in Gerkesklooster.