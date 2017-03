Muziekspektakel Spavo4Kids

SURHUISTERVEEN - ­ Op 7 april wordt in Surhuisterveen het muziekspektakel Spavo4Kids gehouden. Zo'n tweehonderd kinderen verzorgen die avond een muzikaal theaterstuk, samen met zangeres Iris Kroes.

Aan het spektakel doen tientallen jonge muzikanten uit de regio mee, plus een grote groep kinderen van christelijke basisschool De Bernebrêge uit Surhuisterveen. De kinderen van groep acht van De Bernebrêge voeren die avond een musical op. Ze verzorgen het acteerwerk en hebben ook een groot deel van het toneel zelf gebouwd. De kinderen worden de gehele avond muzikaal begeleid door meer dan zestig jonge muzikanten van brassband Blaast de Bazuin en andere muziekkorpsen uit de omgeving. Ook de jongere leerlingen van De Bernebrêge doen mee.

Met de avond, die mede mogelijk wordt gemaakt door de Stichting Spavo Fonds, moeten kinderen enthousiast worden gemaakt voor zingen of het spelen van een muziekinstrument. 'Of het nu blazen, zingen, drummen of wat dan ook is: je haalt er plezier en energie uit', laat De Bernebrêge weten.

Spavo4Kids begint vrijdagavond 7 april om half acht in De Flambou in Surhuisterveen. De toegang is gratis, iedereen is welkom. De avond wordt georganiseerd door De Bernebrêge in samenwerking met brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen.Ook leerlingen die een instrument bespelen (tot ongeveer twaalf jaar) kunnen nog meedoen. Zij kunnen zich opgeven via de website www.spavo4kids.nl. Op die site is ook meer informatie te vinden.

Het evenement vindt plaats een dag voor het Spavo Spring Concert, het jaarlijkse concert van brassband Blaast de Bazuin in De Flambou. Bij dat concert op 8 april treden Iris Kroes en Johannes Rypma op als solisten. De toegang is ook daar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Douma en bakkerij De Korenaar in Surhuisterveen. Voor Spavo4kids zijn geen kaarten nodig.