Muziek op Schoot voor Baby's en Peuters

BUITENPOST - Opnieuw staat er een cursus Muziek op Schoot voor baby's en peuters op het programma van het cursuswerk van Stichting Sociaal Cultureel Werk It Koartling in Buitenpost. Er zijn in het verleden al een aantal van deze cursussen geweest en de deelnemers waren erg enthousiast. Vaak waren de ouders er versteld van dat zulke jonge kinderen door middel van muziek zoveel kunnen leren. En dat is geen wonder, want muziek en jonge kinderen horen bij elkaar.

Al heel vroeg hebben ze interesse in klanken en geluiden. Een peuter die muziek hoort begint vaak spontaan te klappen en te dansen. En hoeveel baby's zijn er niet in slaap gezongen? Aan de hand van nieuwe en traditionele kinderliedjes komen onder leiding van cursusleidster Lutske Pilat allerlei muzikale activiteiten aan bod. Er wordt met muziekinstrumentjes gespeeld en ook luisteren naar en bewegen op muziek komt aan de orde. Voor de ouder/begeleider die meekomt is er geen muzikale kennis nodig. Het samen met het kind mee doen is het belangrijkst. Na afloop wordt het liedje meegegeven naar huis, zodat er thuis nog kan worden nagenoten.

De cursus is bedoeld voor baby's vanaf acht maanden tot en met peuters tot vier jaar. De cursus start begin maart (datum wordt nog bepaald) op de maandagochtend van 9.30 ­ 10.15 uur in It Koartling aan de Schoolstraat in Buitenpost. Meer informatie en opgave bij cursuscoördinator Johan Kootstra: telefoon: 0511 541322, e-mail: johkootstra@gmail.com.