Muziek- en theaterfestival STORMRAM#2

DRACHTEN - Na een succesvolle eerste editie, eind vorig jaar, neemt de nieuwe generatie noordelijke theatermakers die zich verenigt in STORMRAM, op 23 maart opnieuw een vleugel van Schouwburg De Lawei over in Drachten met het mini muziek- en theaterfestival STORMRAM#2.

Tijdens de tweede editie van STORMRAM is de hoofdvoorstelling ‘So happy together’ van het collectief Homsk. Daaromheen is nieuw werk te zien van Akkers en Velden en presenteren Illustere Figuren een zingende robot. Muziek is er in de vorm van necropop van Douwe Dijkstra en de sneue vertoning en een fantastisch optreden van vechtersbaas en volksheld Sytse Sneekweek. Ook zijn er tekeningen zijn van Willie Darktrousers, de folkpunk-troubadour uit Donkerbroek. Om de maag te vullen zijn er thematische snacks van snacksontwikkelingsbedrijf De Bruine Fruitschaal.

Kaartjes kosten 16 euro (€13,50 CJP/jongeren). De avond begint om 20.30 uur.

Voor bezoekers uit Leeuwarden wordt er een bus ingezet die gratis heen en weer rijdt (beperkt plaats). Als verrassing zal Sytse Sneekweek tijdens de busreis alvast een aantal van zijn nummers ten gehore brengen. Meer informatie over het festival is te vinden op de facebookpagina van STORMRAM.