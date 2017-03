Museumweekend De Spitkeet

HARKEMA - De Spitkeet in Harkema heeft zaterdag 8 en zondag 9 april Museumweekend. Dat betekent dat bezoekers tegen gereduceerde toegangsprijs het museum kunnen bezoeken.

In alle huisjes geven vrijwilligers uitleg over De Spitkeet en vertellen ze ook over de geschiedenis van deze streek. In de Mallemolen is dit jaar weer een nieuwe tentoonstelling ingericht. Het onderwerp is: Wolsto mei my boartsje? Allerlei voorwerpen die betrekking hebben op het spelen van vroeger zijn hier tentoongesteld. Ouderen zullen zich zeker veel van deze oude spelletjes kunnen herinneren en jongeren kunnen zien hoe er vroeger gespeeld werd.

Openingstijden van het museum: zaterdag van 10.00 tot 17.00 en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.