Museum-Oudheidskamer Gerkesklooster in voormalige brouwerij

GERKESKLOOSTER - De historische werkgroep van Stroobos-Gerkesklooster bestaat al vijfentwintig jaar. Nadat hun tentoonstellingsruimte in de toenmalige Rabobank verdween, leidde de werkgroep een slapend bestaan. In 2014 werd de Historische Kring nieuw leven ingeblazen en werd een schitterende vervangende tentoonstellingsruimte bemachtigd: in de bovenzaal van het voormalige brouwhuis van het klooster van weleer, klooster Jeruzalem. Aanstaande zondag is de officiële opening. Tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen genodigden en belangstellenden kennismaken met de bestuursleden.

Een deel van de tentoonstellingsruimte, met vier bestuursleden. V.l.n.r.: Douwe Veenstra, Giny Luimstra, Klaas van der Schuit en Johannes Veenstra. Foto: Klaas Rozema

Het klooster werd in 1242 gebouwd in Gerkesklooster, als onderdeel van klooster Claerkamp, de Cisterciënzer kloosterorde. In 1580 werd het gebouw met de grond gelijk gemaakt, net als vele andere kerkelijke gebouwen toentertijd. Eén onderdeel bleef staan: de brouwerij. Sinds 1629 wordt de voormalige brouwerij gebruikt voor godsdienstbijeenkomsten. Het werd een hervormde kerk, en nog altijd houdt de PKN-gemeente hier maandelijks een kerkdienst.



De bovenzaal wordt nu ingericht als museum-oudheidskamer. In de zomermaanden zal het een zaterdag per maand geopend zijn voor publiek. Dorpshistoricus Klaas van der Schuit heeft veel kennis en materiaal beschikbaar om een mooie invulling te geven aan exposities. Ook vanuit de kerk is veel interessant archief materiaal beschikbaar. Het bedrijfsleven doet eveneens een flinke duit in het zakje in de vorm van foto- en filmmateriaal, archieven en bewaard gebleven materieel. Denk aan de de steenfabriek, melkfabriek en scheepswerf die in Gerkesklooster waren of zijn.