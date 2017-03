Modeshow met langste rode loper van Fryslân

Fred van Leer komt naar Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 8 april is het zover: de halfjaarlijkse modeshow in Surhuisterveen. Dit keer is het evenement echter wel heel speciaal: niemand minder dan Fred van Leer komt de show presenteren.

Fred van Leer komt op 8 april naar Surhuisterveen. Ingezonden foto

Stylist Fred van Leer is vooral bekend geworden door televisieprogramma’s als Dames in de Dop, RTL Boulevard, X-Factor, Hollands Next Topmodel en zijn eigen programma Shopping Queens.

Elk voor- en najaar presenteren de modewinkels in Surhuisterveen hun nieuwe collecties middels een modeshow. “Elke keer is het weer een groot succes,” vertelt Lutske de Bruin van Sake Store. “We proberen het dan ook elke keer weer een beetje anders te doen dan de vorige keer. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen Fred van Leer naar Surhuisterveen te halen. Dit is een uniek gebeuren! Naast Fred van Leer hebben we op 8 april ook nog eens de langste rode loper van Fryslân. Deze is maar liefst 150 meter lang en loopt door het hele centrum.”

Dertien winkels werken mee aan de modeshow. Van 13.00 tot 15.00 uur laten de modellen zien wat de trends zijn van dit voorjaar. Tussendoor geeft Fred van Leer advies en vertelt hij over de nieuwste modekleuren en -stijlen. Aan het eind van de show is er tijd voor een heuse ‘Meet and greet’ met de stylist en kunnen bezoekers met hem op de foto.

Wie enthousiast geworden is van de nieuwste outfits, kan na de show direct bij de deelnemende winkels het pashokje induiken om de kledingstukken zelf eens te proberen.

“Een mode-evenement als dit hebben we niet vaak in Fryslân,” vertelt De Bruin enthousiast. “Dit is echt heel bijzonder. We verwachten 8 april dan ook veel belangstelling!”

Wees erbij: van 13.00 tot 15.00 uur in het centrum van Surhuisterveen.