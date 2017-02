'Oude’ gemeentedichter brengt bundel uit

Meindert Talma volgt Suzan Bosch op

BUITENPOST - Achtkarspelen heeft een nieuwe ‘Wâlddichter’: Meindert Talma uit Zuidhorn, opgegroeid in Surhuisterveen en bekend als schrijver en zanger. Hij volgt Suzan Bosch op, die donderdag een nieuwe gedichtenbundel presenteerde.

“De bondel bestiet út 14 gedichten fan Suzan Bosch en is ûntwikkele troch Achtkarspelen. Dêr slút sy har perioade as doarpsdichter mei ôf. Meindert Talma is de nije Wâlddichter/Wâldsjonger fan Achtkarspelen”, meldt de gemeente.



Suzan Bosch

Suzan Bosch was in de jaren 2014 tot en met 2016 de derde \Wâlddichter’ van Achtkarspelen. Zij heeft die jaren diverse gedichten geschreven en voorgedragen bij bijzondere gelegenheden in de gemeente, zoals bij het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, bij het welkom van nieuwe inwoners en bij de jaarlijkse Burendag. De betreffende gedichten staan op www.achtkarspelen.nl.

Meindert Talma

Meindert Talma is de komende twee jaar Wâlddichter/Wâldsjonger van Achtkarspelen. Talma (1968) woont in Zuidhorn en is opgegroeid in Surhuisterveen. Na zijn studie geschiedenis in Groningen ging hij verder als muzikant en schrijver.

Sinds 1997 publiceerde hij dertien albums, drie romans, een gedichtenbundel en een interviewboek. Talma treedt regelmatig op, zowel met diverse bands als solo, in Nederland en België. Eind 2017 verschijnt het tweede deel van zijn roman- en albumcyclus ‘Nederlands Onbekendste Popster’.

Talma wil regelmatig optreden, zowel in ‘De Kroeg van Klaas’ in Groningen als in Neushoorn in Leeuwarden.



Op 12 februari in Twijzel

Talma’s eerste optreden als ‘Wâlddichter’ in Achtkarspelen is zondag 12 februari vanaf 16.00 uur in de Petruskerk in Twijzel. Voor de pauze over de dammer Jannes van der Wal en daarna over Surhuisterveen: ‘Werom nei Surhústerfean’. Kaarten zijn te bestellen via berend.vanderwal@hetnet.nl.

De eerste gemeentedichters waren Sytse van der Werf en Ate Grypstra.