Masterclass bloggen van Levi Nguyen

DRACHTEN - Op Donderdagavond 23 februari en maandagavond 27 februari komt blogster Levi Nguyen naar de bibliotheek om een Masterclass Bloggen geven.

Met ruim 100.000 volgers mag blogger Levi Nguyen (tlnique.com) met recht een influencer genoemd worden. Ze vliegt de hele wereld rond, krijgt de mooiste kledingstukken toegestuurd en werkt samen met merken als Samsung, DKNY en Calvin Klein. Tijdens deze masterclass vertelt ze alles over bloggen. Hoe zorg je voor meer bezoekers, hoe kom je op al die leuke feestjes en hoe verdien je eigenlijk geld met je blog? Het komt allemaal aan bod!

Meer informatie

De Masterclass Bloggen vindt plaats op donderdagavond 23 februari van 19.30 – 21.30 uur in Bibliotheek Buitenpost en op maandagavond 27 februari van 19.30 – 21.30 uur in Bibliotheek Dokkum. Meedoen? Dan kunt u zich aanmelden via de website van de bibliotheek, www.ontdedebieb.nl. Een ticket kost voor bibliotheekleden €7,50 euro en voor niet-leden €10,- euro.