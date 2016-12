Mannenstemmen gezocht voor zangproject Drachten

DRACHTEN - Het Regenboogkoor in Drachten is op zoek naar mannen met enige zangervaring die willen meedoen met een zangproject, waarvoor de repetities begin volgend jaar plaatsvinden.

Het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend wordt uitgevoerd op 8 april 2017 door het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten. Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Muziek van Johan Bredewout wordt gebruikt en tekst van Hans de Ruiter.

Voor de mannenpartijen kan het koor nog versterking gebruiken. Mannen met enige zangervaring worden opgeroepen om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.

De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke (Flevo 161 Drachten) van 20.00 uur tot 22.00 uur. Informatie over het koor is te vinden op www.regenboogkoor.nl. Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl