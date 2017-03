Lezing: Ontdek het talent van je kind!

DRACHTEN - Jellie de Roos van Bureau Anders Wijs geeft dinsdag 4 april vanaf 19.30 uur in Dienstencentrum De Holdert een inspirerende lezing over Talent. Gedurende de avond ontdek je welke talenten er zijn, wat talent precies is en ontdek je met het door De Roos ontwikkelende talentenspel de unieke talenten van je kind(eren) of die van jezelf. Ook leer je hoe je deze talenten op speelse wijze kunt ontwikkelen. Opgave en verdere info via info@anders-wijs.nl.