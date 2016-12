Lezing Friese waterschappen

SURHUISTERVEEN - Op uitnodiging van Stichting Oud Achtkarspelen presenteert Douwe Weidenaar op dinsdag 10 januari een lezing over de historie van de Friese waterschappen in Bibliotheek Surhuisterveen.

Tijdens deze avond vertelt Weidenaar alles over het heden en verleden van de Friese waterschappen. Hoe is de waterkering ooit tot stand gekomen en welke rol spelen gemalen, sluizen en molens tegenwoordig nog bij de beheersing van het water in Fryslân? Ontdek het tijdens deze boeiende avond!

De lezing begint dinsdag 10 januari om 19.45 uur in Bibliotheek Surhuisterveen en is gratis toegankelijk.