Lezing Diederik Stapel

DRACHTEN - Op maandag 6 februari om 20.00 uur geeft Diederik Stapel een lezing in het Karmelklooster, met de titel 'Wat bezielt je'.

Diederik Stapel. (Ingezonden foto)

Diederik Stapel (Oegstgeest 1966) studeert psychologie en communicatiewetenschap in Amsterdam en is jarenlang werkzaam in de universitaire wereld als (hoog)leraar, onderzoeker en bestuurder.

In september 2011 komt er een abrupt einde aan zijn wetenschappelijke loopbaan als blijkt dat hij onderzoeksresultaten heeft aangepast en verzonnen. Wat volgt is een diepe, existentiële val. Met behulp van vrienden, familie, therapie en zijn kennis van de psychologie heeft Diederik de afgelopen jaren geleerd zijn demonen te temmen. Hij wil zijn kennis, talenten, inzichten en ervaringen inzetten op een manier die goed en zinvol is.

Diederik Stapel vertelt zijn persoonlijke verhaal. Zonder zichzelf vrij te pleiten (in tegendeel) schetst hij zijn leven, de fouten die hij maakte en de lessen die hij leerde. Stapel hoopt dat hij door het vertellen van zijn verhaal anderen kan behoeden voor verleiding en ontsporing.

Stapel laat zien hoe een ongeluk vaak begint in een klein hoekje: onvermijdelijk en haast onzichtbaar. Succes is een kwestie van ontluikend ongeluk herkennen en op tijd ingrijpen. Hoe doe je dat?

In november 2012 publiceert Diederik Stapel het boek 'Ontsporing', een verhaal over sociale psychologie en ontsporende wetenschapsbeoefening, maar vooral een postmoderne vertelling vol dwarsverbanden, doorverwijzingen en subtiele hints over een zoekende geest, die het verkeerde pad kiest en zichzelf stukje bij beetje een rad voor ogen draait om uiteindelijk keihard te verongelukken. ‘Ontsporing’ werd positief besproken in onder andere Vrij Nederland (‘buitengewoon interessant), HP/De Tijd (intrigerend, eerlijk’), de Volkskrant (‘dapper zelfonderzoek’), NRC Handelsblad (‘vakkundig geschreven’), en Trouw (‘mooie getuigenis van de prestatiemaatschappij’).

