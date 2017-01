LêsNo van start met boek 'Wês net bang' en serie 'Bosk'

LEEUWARDEN - Verdeeld over 31 scholen en 147 klassen gaan vanaf 10 januari ruim 4000 leerlingen in Fryslân, zes weken lang met het project LêsNo aan de slag. LêsNo is een leesbevorderingsproject voor jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De serie 'Bosk'. Ingezonden foto

Dit jaar bestaat het LêsNo project uit de dramaserie 'Bosk’, het boek ‘Wês net bang’, een audio- en meeleesversie van het boek en een lesbrief passend bij het boek en de serie. Doel van het project is het vergroten van het leesplezier bij de doelgroep. Het is de derde editie van LêsNo. Het project is een samenwerking van Bibliotheekservice Fryslân, Cedin, Afûk, Omrop Fryslân en Tresoar.

Start van het project

Bij de start van het project op 10 januari waren ruim 150 leerlingen van het Bornego College uit Heerenveen aanwezig. Ook Halbe Piter Claus, regisseur van de serie en Hanneke de Jong, schrijfster van het boek, waren aanwezig. De Jong bood het eerste exemplaar van het boek aan aan Lilan, de hoofdpersoon uit het boek. Ook was een deel van de serie 'Bosk' te zien.

Boek ‘Wês net bang’, geschreven door Hanneke de Jong

Het boek ‘Wês net bang’ vertelt het waargebeurde verhaal van de 17-jarige Lilan. Vanwege de oorlog in haar geboorteland Syrië laat ze alles achter en probeert ze naar Nederland te komen. Haar reis als vluchteling is niet zonder gevaar. Als ze dan ook nog haar rugtas en geld verliest, wordt het wel heel moeilijk om de reis vol te houden. Het boek is speciaal voor het project geschreven.

Jeugdserie ‘Bosk’, geregiseerd van Omrop Fryslân

Justus brengt zijn vakantie door bij zijn oom en tante op diens kampeerboerderij. Als hij op een dag verdwaalt raakt in het bos, komt hij een verwilderde man met een wond tegen. Justus besluit de man, een ex-militair te helpen, maar dat is niet zo eenvoudig. Hij krijgt te maken met verschillende belangen en zijn goede bedoelingen lopen uit op een felle strijd.