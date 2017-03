'Leafde foar live muzyk by Dreamprojectstudios in Ee'

EE - Het team van Dreamprojectstudios in Ee wil graag meer aandacht voor live artiesten vragen en zal de komende tijd zo nu en dan in de studio een optreden gaan verzorgen voor en met artiesten die het zo verdienen om gehoord te worden.

Voor vrijdagavond 17 maart 20.00 uur is iedereen uitgenodigd om te genieten van een live optreden van de Canadese singer/songwritter Carly Thomas in de studio aan de Tibsterwei 4b in Ee. Het zal een mooi intiem optreden worden en ook zal Sjoerd Ferwerda op (percussion) weer met Carly meespelen.

Wie is Carly Thomas:

Carly Thomas is een talentvolle Canadese singer / songwriter die werd geboren in Thailand en is opgegroeid in Argentinië, Frankrijk, en verschillende delen van Noord-Amerika. Carly heeft krachtige teksten,die meer inhoud en diepgang hebben dan de gemiddelde songs die je in de top 40 hoort. Ze speelt verschillende genres waaronder moderne folk, rock en country. Thomas is een doorgewinterde performer met 3 studio Albums onder haar naam. Distance 2003 - Up this high 2009 en Explode 2014. In Canada heeft ze verschillende Awards gewonnen, en is het een gevestigde naam. Ze treedt daar op met haar eigen band.

Wie is Sjoerd Ferwerda:

Sjoerd is een veelzijdige drummer en heeft de laatste paar jaar ook veel ervaringen ondervonden in verschillende bands vooral metalband, maar de laatste tijd is hij ook actief in andere bands als percussionist/slagwerker en dat gaat hem ook heel goed af. En ook onder tussen al meegespeeld met de Canadese Zangeres Sarah Smith en dat was ook zeker een succes en nu met Carly Thomas en dat klikt geweldig tussen die twee.

Om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, zou het fijn zijn als jullie belangstelling hebben om dat even door te geven op dit email adres: info@dreamprojectstudios.nl of even bellen met dit nummer 0625506422.

In het voorprogramma zal optreden een jonge talentvolle dame uit Zwaagwesteinde en dat is Willemina Hiemstra. Zij zingt en begeleid haar zelf op gitaar en heeft een heel eigen stemgeluid en een eigen stijl van muziek maken.

Kom allen want vol = vol