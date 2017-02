Lauwers College Buitenpost heeft complete zonne-centrale op het dak

BUITENPOST - Maar liefst 644 zonnepanelen liggen op het dak van het Lauwers College in Buitenpost, een complete zonne-energiecentrale. De school heeft onlangs de balans opgemaakt om te kijken hoeveel stroom die centrale oplevert. Dat is niet gering: de zonnepanelen blijken veertig procent van het stroomgebruik (150.000 kWh) te leveren.

De school timmert sowieso hard aan de weg met duurzame energie: eerder werd al een warmte / koude-opslag-systeem (KWO) aangelegd voor het Juniorcollege, het gebouw voor de brugklassen. Zo’n KWO gebruikt in de winter warm grondwater voor verwarming, en in de warmere maanden koud water voor koeling. Dat scheelt per jaar 8.000 m³ gas aan stookkosten.



“Maar we zijn er nog niet”, zegt Dick Boersma van de school. “We blijven nadenken over nog meer stappen. We overwegen nu bijvoorbeeld de aanschaf van een elektrische auto voor het vervoer tussen de schoollocaties. Die kan rijden op de stroom van de zonnepanelen.”



Het Lauwers College wil met deze maatregelen niet alleen bezuinigen; de school wil ook bijdragen aan een duurzame toekomst voor de kinderen en jongeren die er op school zitten. De KWO en de zonne-centrale zijn beter voor het klimaat. Ze stoten minder CO2 uit, het gas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.