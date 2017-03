Laatste weekend voor 'Wat bezielt je?'

Komend weekend is de tentoonstelling 'Wat bezielt je?' voor het laatst te zien in het Karmelklooster in Drachten.

De tentoonstelling heeft vele positieve reacties opgeleverd. Gasten vonden het mooi om het klooster te kunnen bekijken en zich in het leven van de zusters Karmelietessen te verdiepen.

Ondertussen hebben ruim 6500 bezoekers de tentoonstelling gezien met nog één lang weekend te gaan. De tentoonstelling is vier middagen per week geopend. Ook de concerten en de lezingen rond de tentoonstelling zijn zeer goed bezocht.