Komende twee weekenden: Kunst-aan-Huis Atelierroute

DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN – Op 11, 12, 17 en 18 maart wordt de 26e Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland georganiseerd. Van11.00 tot 17.00 uur zijn op vijfentwintig locaties kunstzinnige creaties te bewonderen; van sieraden tot schilderijen en van textielkunst tot installaties: de variatie is groot.

Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland is een route langs open ateliers in Noord-Friesland en Groningen. Sommige kunstenaars exposeren op gastlocaties langs de route.

Het thema van deze 26ste editie is ‘Frisse Wind’. Niet alleen de kunstenaars hebben dit thema als uitgangspunt genomen, ook de organisatie. Zij lieten een frisse wind waaien met nieuw vormgegeven routekaarten, een nieuwe website en nieuwe banieren. Voor de input van deelnemende kunstenaars werd eveneens actief naar nieuwe input gezocht.

Op uitnodiging van de organisatie hebben twee kunstenaars een installatie gerealiseerd. Eén staat in het kerkje in Lichtaard, de andere staat aan de Groningse kant van de route, in Galerie Gewaagd in Hornhuizen. De kunstenaars zijn Emiel van Straalen (kinetische kunst ) en Jantine Koppert (sculpturale vormen van draad, rubber, textiel en papier).

Voor bezoekers is er de Kans-op-Kunst-loterij. Koop een lot en maak kans op het winnen van een kunstwerk naar keuze. De trekking is op donderdag 23 maart en de uitslag wordt bekend gemaakt op de facebook-pagina van de organisatie en de website: www.kunstaanhuis.nl.



Op deze website is ook alle benodigde informatie te vinden over de route zelf. Bovendien is bij Kunstcafé De Dream in Dokkumer Nieuwe Zijlen een informatiepunt ingericht waar de organisatie aanwezig is en routefolders beschikbaar zijn.