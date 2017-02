Kom je kijken bij Sneeuwwitje ‘onder de wol’

HEMRIK - In het voormalig kerkje van Hemrik (nu atelier ‘de Weefplaats’) speelt poppentheater Anansi het alom bekende sprookje ‘Sneeuwwitje’ van Grimm.

Deze vertelling krijgt een extra warme uitstraling door de kleurige voorwerpen en artikelen van wol en vilt die het atelier te bieden heeft. In het behaaglijke kerkje zagen de tientallen aanwezigen op 5 februari voor het eerst de prachtige, zelfgemaakte poppen van wol een rol spelen.

Gitta Lichthart gebruikt een tafelopstelling waarbij zij vertelt en het publiek haar gewoon ‘op de vingers’ kan kijken. De poppen worden niet doorlopend bespeeld, maar de uitstraling van de individuele karakters zijn treffend. Jan Ament van de Muziekherberg speelt de intro op het kleine kerkorgel en begeleidt haar met slag- en snaarinstrumenten. Een tafelpoppenspel waarbij alle zintuigen aangesproken worden.

Zondag 5 maart nemen we afscheid van de winter met dit winterse sprookje over een kindje zo Wit als sneeuw, Rood als bloed en haar zo Zwart als ebbenhout. In april begroeten we de lente met een nieuw sprookje, op dezelfde locatie. Belangstellenden, mensen met een beperking en kinderen vanaf vier jaar en hun begeleiders zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

De voorstelling is nadrukkelijk niet bedoeld voor peuters.

Zondag 5 maart 14.00 uur deur open om 13.45 uur incl. consumptie en traktatie. Entree: € 6,- per persoon.

De Weefplaats is gevestigd in het voormalig gereformeerde kerkje, Binnenwei 8 in Hemrik.

Reserveren is noodzakelijk: tel. 0513-681990 en/of email: anansi@home.nl.

Info: www.deweefplaats.nl/www.poppentheateranansi.nl.