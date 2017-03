Kofferbaksale Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE - Op Koningsdag, 27 april, wordt bij het sportpark van voetbalclub VVT een kofferbaksale gehouden. Deelnemers komen met de auto in een parkeervak te staan bij VVT met haar of zijn spulletjes voor de kofferbak-vlooienmarkt.

Ook voor kinderen is er plaats, maar ook daarvoor je even opgeven. Tot 20 april kan men zich melden.

Wil je ook meedoen, geef je dan op bij Annie Walda of Lena van der West, of bij e-mail adres: h-west@live.nl. Deelnemen is gratis. De markt is van 9.30 tot 12.30 uur.

Vanaf 8.15 uur kan men parkeren en de boel klaarzetten. Als er genoeg deelnemers zijn, kan de kofferbaksale doorgaan.