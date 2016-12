Kliederkerk ‘Grieme & Piele & Diele’ gaat van start

BUITENPOST - Op zondag 18 december organiseert de Doopsgezinde Gemeente Buitenpost voor het eerst een Kliederkerk, genaamd 'Grieme & Piele & Diele’. Op deze middag staan creativiteit, gastvrijheid en ontmoeting centraal. Het is voor iedereen van 0 tot 90. Of je nu kerkelijk bent of helemaal niet, iedereen is welkom.

Na een kerstverhaal kun je cupcakes versieren, op de foto als je favoriete kerstfiguur, aanschuiven bij de verhalentafel of een kerststukje maken. We sluiten de middag af met een kerstviering en een potluckmaaltijd: ieder maakt thuis iets klaar om te delen. Om 15.00 uur is de inloop, 15.15 uur start van het programma tot uiterlijk 18.00 uur.

Kinderen die naar de Kliederkerk komen, worden begeleid door hun eigen ouder(s)/ verzorger(s). Je hoeft je niet op te geven en toegang is gratis. Locatie: Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12A, Buitenpost.