KiKa-kerstmarkt bij Hubo in Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Bij doe-het-zelfzaak Hubo aan De Wending 14 wordt een kerstmarkt gehouden voor KiKa (Kinderen Kankervrij). De kerstmarkt is vrijdag 9 december van 14.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 10 december van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Net als bij de voorgaande jaren is er ook bij de komende kerstmarkt sprake van veel variatie in het aanbod van kerststukken, tafelstukken en natuurlijke grafstukken. Er zijn diverse standhouders aanwezig met heerlijke lekkernijen, woonaccessoires en kerstartikelen. Ook is er een sneltekenaar en massage mogelijk. Daarnaast is Cornelis Kootstra van de partij met schitterende airbrush-portretten.

Op zaterdagmiddag verzorgt shantykoor de beurtskippers uit Surhuisterveen en omstreken geheel belangeloos een gezellig optreden. De organisatie van de markt hoopt op veel bezoekers en dito steun, zodat zij een flink bedrag aan KiKa kunnen schenken.