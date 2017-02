Ontdek de magie van het theater

Kidsfestival in de voorjaarsvakantie

Sneeuwvonk - Het meisje dat in de tafel verdween. (Ingezonden foto)

DRACHTEN - Het is onmogelijk om je deze voorjaarsvakantie te vervelen. Van lekkere lentesnacks maken tot heel hard drummen tijdens de workshop slagwerk. Bezoek een van de mooie voorstellingen of spannende films, of kom lekker knutselen en verkleden. Er is voor iedereen van twee tot en met twaalf jaar van alles te doen.

Uitgelicht: Sneeuwvonk – Het meisje dat in de tafel verdween (6+)

Eefje heeft een hekel aan doen alsof. Ze staat liever met haar beide benen op de grond. Maar dan gebeurt er iets wat alles op zijn kop zet. Eefje verdwijnt door de tafel! Een vrolijke en ontroerende voorstelling over de kracht van de verbeelding, vol verrassende video-animaties en meeslepende muziek.

Kijk voor het volledige programma op www.lawei.nl.