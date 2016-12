Kerstoratorium in De Flambou Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Op zondagmiddag 18 december (aanvang 14.00 uur) wordt in De Flambou, Groningerstraat 40 te Surhuisterveen door de Cantorij van de PKN-gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en het Regenboogkoor van de CGKV te Surhuisterveen gezamenlijk een kerstoratorium gezongen.

‘Een nieuw begin’ gaat over het kerstverhaal, gezongen en gesproken, met teksten uit Lucas en Jesaja. In dit stuk zijn twee bestaande koraal melodieën verwerkt, te weten ’Hoe zal ik U ontvangen’ en ‘Joy to the world’. Het koperensemble van Gloria Deï uit Gerkesklooster en pianiste Roelien Helder zullen hun medewerking verlenen. Voorganger is dhr. G. de Wind.