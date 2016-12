Kerstconcert Joost Wiersma, samen met Wiebe Kaspers

OPENDE - Fanfare Joost Wiersma houdt op 17 december 2016 haar kerstconcert in het Barontheater te Opende. Dirigent is Ido Gerard Kempenaar. Het concert van de fanfare is in samenwerking met singer/songwriter-band Wiebe Kaspers. Samen zullen zij een sfeervol kerstconcert geven om u vast in een goede stemming te brengen voor de naderende kerstdagen.

Tijdens het concert zullen stukken als 'Hymn and Carols', 'We all stand together' en 'Alpina Saga' worden gespeeld door de fanfare. Ook zullen Wiebe en Joost Wiersma samen een aantal stukken ten gehore brengen. Een aantal van deze stukken zijn geschreven door Wiebe, zoals 'Help, help, help'” en 'Sluten eagen'.



Fanfare Joost Wiersma is een eerste divisie-orkest dat muzikale kwaliteit en musiceren met plezier voorop stelt. Joost Wiersma doet mee aan verschillende concoursen, bijvoorbeeld het ONFK en het WMC. Zo heeft de fanfare in 2012 op het ONFK de titel Nederlands kampioen verkregen met 92,2 punten en werd ze derde in 2016 op het ONFK met 93,17 punten. In 2013 was het optreden van Joost Wiersma op het WMC goed voor 91,25 punten gemiddeld.



Wiebe Kaspers is een singer/songwriter die samen met zijn band (Daan Slagter en Florian den Hollander) optreedt. Zij maken toegankelijke, speelse popmuziek met zowel Engels- als Friestalige teksten die hout snijden. Hun debuutalbum 'nei sa’n dei' verscheen in februari en in oktober 2016 is ook hun tweede album uitgekomen.

Het concert van Joost Wiersma en Wiebe Kaspers begint om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.joostwiersma.nl. Kaarten zijn te bestellen via www.barontheater.nl of info@barontheater.nl. De kaarten kosten 10,- euro per stuk.