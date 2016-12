Kerstconcert in de Kruiskerk van Buitenpost

BUITENPOST - Popkoor Akkoord uit Surhuizum geeft een kerstconcert in Buitenpost, samen met de 24-jarige zangeres Marjo van Veen. Het concert is zondagmiddag 18 december 2016 om 15.30 uur in Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost.

Popkoor Akkoord uit Surhuizum is in september 2009 enthousiast van start gegaan onder leiding van dirigente Sietske Smid. Het gemengde koor telt zo'n vijftig leden en brengt de meest uiteenlopende songs ten gehore in het Fries, Engels en Nederlands. Tijdens optredens wordt Akkoord begeleid door een combo, bestaande uit een bassist, gitarist en pianist en soms ook nog aangevuld met andere muzikanten.

Marjo van der Veen is een 24-jarige zangeres uit Surhuizum, die pas op 16-jarige leeftijd haar talent voor zingen ontdekte. Ze heeft door het volgen van zanglessen haar stem verder ontwikkeld. Kenmerkend is haar warme stemgeluid. Een gevoelige ballade of een stevig uptempo nummer, de veelzijdigheid van haar stem maakt haar geschikt voor iedere muzikale aangelegenheid en nu dus samen met Popkoor Akkoord.

Kaarten in de voorverkoop kosten € 7,50, bij de deur van de kerk € 8,50. De voorverkoop is bij dropshop Liquerice in de Kerkstraat (www.maskelynbuitenpost.nl)