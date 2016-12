Kerst Sing-In met Wietse en Tineke van der Heide in de Kootstertille

KOOTSTERTILLE - Op zondagavond 18 december komen Wietse en Tineke van der Heide uit Vriezenveen naar het Multifunctionele Accommodatie ‘het Tillehûs’ in de Kootstertille. Er is een Kerst Sing-In.

Samen worden er bekende kerstliederen gezongen. Wietse en Tineke zullen enkele keren voor u optreden en een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Elke maand opnieuw weten ze door hun zang en prediking mensen te raken en te bemoedigen.



Wietse zal deze avond spreken over de kerstgedachte anno 2016 want het lijkt om ons heen steeds meer dat de echte betekenis van Kerst naar de achtergrond wordt geplaatst en de mensen steeds meer bezig zijn met wat we gaan doen met de kerstdagen.



U bent allemaal van harte uitgenodigd en neem gerust iemand mee. Ook is er een pauze en ruimte voor gesprek. De toegang is zoals altijd gratis en de aanvang is 19.30 uur.