Kerkdienst in teken 'Fiets voor een Huis'

SURHUISTERVEEN – De morgendienst van 23 april (aanvang 9.30 uur) in De Flambou in Surhuisterveen staat in het teken van Fiets voor een Huis. Het thema is 'Een veilig huis'.

Voorganger is ds. Jan Holtslag, als predikant verbonden aan de PKN-gemeente Giessenburg. De samenzang wordt begeleid door Johan Timersma.

Een groep fietsfanaten uit Surhuisterveen en omgeving zet zich al enkele jaren in voor ‘Fiets voor een Huis’, een project van Wereldfoundation. Zij probeert via allerlei acties gelden in te zamelen voor de bouw van duurzame woningen in Bangladesh. De collecte is dan ook voor dit doel bestemd.

‘Team Surhuisterveen’ beklimt op zaterdag 9 september fietsend en lopend de flanken van de Galibier (2645 meter) in de Franse Alpen. Samen met honderden andere deelnemers, waaronder Jan Holtslag, de voorganger in deze speciale dienst. Jan Holtslag is een fervent fietsliefhebber. Op de zondag na de beklimming leidt hij in de brandweerkazerne van het bergdorp Valloires een kerkdienst voor die deelnemers, die om principiële redenen niet op zondag willen reizen.