Kâlde Kak en Tatoeaazje

Toanielklup Wierum. (Ingezonden foto)

WIERUM - Toanielklup Wierum spilet op freed 10 en sneon 11 febrewaris 2017 om 19.30 oere it blijspul 'Kâlde Kak en Tatoeaazje' yn it doarpshûs De Pipenâle yn Wierum. It stik is skreaun troch Carl Slotboom. De oersetting is fan Abele Krist.

In fergetten brief tusken de reklamefolders soarget foar grutte ûnrêst yn de húshâlding fan Eugene van Sloten. In ûnbekind famyljelid kundiget syn besite oan, mar hat gjin adres en telefoannûmer efterlitten.

Folslein ûnferwachts stiet "neef" Sjef dan ek mei syn frou Truus en soan Boris foar de doar op in moaie sneintemoarn . As er dan ek noch oankundiget 14 dagen bliuwe te wollen slacht de panyk ta by Eugene, syn frou Adelheid en dochter Marie Claire. De gasten blike der in folslein oare libbensstyl op nei te hâlden as de gasthear en syn húshâlding dy allegearre it krop wat heech hawwe. Dit alles leveret de nedige ûnderlinge spanning, argewaasje en hilariteit op. De Russyske Svetlana, freondinne fan de famylje Van Sloten soarget lykwols foar in ommekear.