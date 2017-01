'Juf klapt uit de school'

"Ik heb zelden zo’n inspirerend boek gelezen als ‘Juf klapt uit de school’," Recensie Friesland Post november 2016, Henk van der Veer, oud-onderwijzer en recensent. "The must-read voor het onderwijs. Jellie de Roos schrijft met lef, kennis, ervaring en bezieling. Een inspirerend en uitdagend boek dat helder uitlegt hoe het anders kan. Onderwijs dat bruist van energie." Recensie van bestseller auteur en gerenommeerd redacteur Christine Pannebakker over dit boek.

De cover van het boek. (Ingezonden foto)

In het 188 pagina’s tellende boek ‘Juf klapt uit de school’, deelt de schrijfster haar onderwijservaringen als leerkracht en schoolleider aan de lezer mee. Tot het moment dat zij met een burn-out besloot te stoppen met haar loopbaan in het reguliere onderwijs. Als schrijfster -haar meisjesdroom- had ze nu de tijd om de huidige staat van scholing eens kritisch onder de loep nemen. Met haar wetenschappelijk onderbouwde kennis en door ruime ervaring verkregen ideeën wil ze haar tekst op grotere schaal bekend maken. Ze zet uiteen waarom het reguliere onderwijs haar langste tijd heeft gehad en hoe het eenvoudig anders en wijzer kan, met het lesmodel Anders Wijs. Een concept dat uitgaat van het optimaal benutten van iedere intelligentie en elk talent van alle leerlingen (en andere onderwijsbetrokkenen) binnen een school. De schrijfster, die onlangs nog te gast was met haar boek in tv-programma Bynt (TV-Omrop Fryslan), en een tijdje terug tevens de aandacht met een paginagroot interview in de LC trok, verwoordt de inhoud van haar boek op de achterkant zo:

"Ben jij ook zo klaar met het huidige basisonderwijs? Vind je dat het ánders moet? Ben je van mening dat het onderwijs al lang niet meer ‘passend’ is voor onze kinderen in de 21e eeuw? Weet dan dit: je bent ábsoluut niet de enige!"

Titel: ‘Juf klapt uit de school’

Auteur: Jellie de Roos

ISBN: 978 949 217 930 2

Illustraties: Aleid Landeweerd

Pagina’s: 188

Prijs: 19,95

Te koop via de website: Bureau Anders Wijs www.anders-wijs.nl.

Tevens verkrijgbaar bij alle landelijke boekhandels.