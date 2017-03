Jarige Wâldsang organiseert Top Brass Noord

SURHUISTERVEEN - Zaterdag 25 maart wordt in de Flambou in Surhuisterveen het jaarlijkse Top Brass Noord festival gehouden. De aanvang van de concertavond is 19.30 uur.

Goede tradities moet je in ere houden! Dat is ook wat de noordelijke top brassbands doen met het jaarlijkse Top Brass Noord. Bij toerbeurt organiseert één van de noordelijke vier top brassbands de muziekavond. Dit jaar is het de beurt aan de jarige Brassband De Wâldsang (40 jaar) om gastheer te zijn voor de brassbands Soli (Leeuwarden), De Bazuin (Oenkerk) en PBG (Groningen).

De vier brassbands 'strijden' tijdens concoursen meerdere keren per jaar met elkaar om de hoogste eer op het wedstrijdpodium. Die strijd is tegenwoordig vooral ook sportief van karakter. "Bij Top Brass gaat het er vooral om midden in het seizoen gezellig met elkaar te zijn en samen met het publiek te genieten van elkaars muziek", blikt de in Surhuisterveen woonachtige Gerk Huisma vooruit. "We hebben in ons jubileumjaar een feestelijk programma met allerlei optredens en leuke activiteiten". "We zien er naar uit om alvast een verjaardagsfeestje te geven met al onze collega's en muziekvrienden van de vier topbands". Het belooft een mooi afwisselende concertavond te zijn.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa à € 10,00 en via de www.dewaldsang.nl.