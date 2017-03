Inzameling Sam's Kledingactie

DRACHTEN - De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Drachten vindt dit voorjaar weer plaats op zaterdag 8 april, in de Clara van Assisi Kerk van 9.00 tot 11.00 uur.

Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood. Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding in voor het goede doel.