Inspiratieworkshop onbeperkt internet

BUITENPOST - Op woensdag 22 maart van 20.00 tot 22.00 uur zijn alle vaders en moeders van harte welkom bij de inspiratieworkshop Onbeperkt Internet.

Als je kinderen groter worden, wordt de rol van digitale media in je gezin dat ook. Een mobiele telefoon hoort tot de standaard uitrusting, je huiswerk doe je digitaal en wie kan er nog zonder games, vlogs of Instagram?

Weten hoe dat allemaal werkt is voor al die kersverse pubers niet het probleem. Maar hoe zorg je er voor dat jullie digitale (gezins-) leven soepel verloopt? Wat is wel en niet slim om online te doen? En hoe zorg dat je thuis niet de hele tijd gedoe hebt over wat wel en niet mag?

In deze workshop krijgen ouders een kijkje in de digitale wereld van hun kind. Dat vergroot het begrip voor de aantrekkingskracht op en het belang van digitale media op pubers.. Wat moet je er als ouder allemaal van snappen? We gaan in gesprek over de mooie kanten en de risico’s, over de mogelijkheden en de aandachtspunten.

Praktische informatie: De workshop is op 22 maart vanaf 20 uur aan de Stationsstraat 8 in Buitenpost. Meedoen kost € 7,50 per persoon, koppels samen voor € 10,00. Meer weten of meedoen? Mail naar ffbuitenpost@gmail.com.