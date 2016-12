Indrukwekkend kerstconcert LEV en Kees Kraayenoord

SURHUISTERVEEN – Een volle sfeervol aangeklede kerkzaal was zondagavond in De Flambou te Surhuisterveen het decor van een uniek kerstconcert. De 800 bezoekers waren getuige van een indrukwekkend optreden van LEV, een van de bekendste Nederlandse worshipbands, samen met Kees Kraayenoord. Hij is tegenwoordig voorganger van de Evangelische gemeente Mozaiek0318 te Veenendaal en treedt daarom minder vaak op.

Het werd een inspirerende avond, vol lofprijzing, waarin de geboorte van Jezus met veel liederen, maar ook in verhaal werd gebracht. ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, was het thema. “Wij zien uit naar de komst van Jezus”, zo begon Freek van der Brugge, leadzanger van LEV, het concert. “Maar het begon al bij de schepping. God zag dat het goed was.” Voor de pauze werd de verwachting van het kind uitgesproken, in het tweede gedeelte de geboorte van Jezus. “God beloofde de komst van de Verlosser al in de profetie van Jesaja”, legde Kees Kraayenoord uit. “Door zijn komst zijn wij bevrijd. Wij dienen God met vallen en opstaan, maar wij kunnen op de Heer vertrouwen. Altijd.”

De bezoekers waren niet alleen getuige, maar ook onderdeel van de band. In het concert was nl. een belangrijke plaats ingeruimd voor de samenzang. Diverse bekende kerstliederen stonden op het programma. Het alom bekende ‘Stille Nacht’ uit 800 kelen was gewoon indrukwekkend. Evenals het ‘Komt allen tezamen’ en ‘Eer zij God in onze dagen’. Het ontlokte Freek van der Brugge de opmerking: “Wat kunnen jullie in Surhuisterveen geweldig zingen. Wij moeten hier vaker komen.” Kees Kraayenoord: ”Wij hebben vanavond samen door onze liederen, woorden en muziek een schilderij gemaakt, waarin we Jezus hebben aangekleed. Lofprijzing houdt je niet binnen.” Het concert werd afgesloten met het samen zingen van het Ere zij God.