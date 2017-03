In Buitenpost: Stilte en ontmoeten

BUITENPOST - Verlang je er soms ook zo naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld en niets hoeven? Het blijft vaak bij dit verlangen en het lukt niet altijd hier vorm aan te geven. In Buitenpost is een ontmoetingsplek. Deelnemers zijn donderdagavond 6 april welkom in het kerkje aan de Julianalaan 12A.

Ze komen dan vanaf 19.45 uur samen. Om 20.00 uur volgen ze het ritme van stilte in de vorm van een korte stiltemeditatie. Al een paar jaar trekken de deelnemers zich samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op zichzelf.

Na de meditatie, om ongeveer 20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte.

Er zijn verder geen verplichtingen. Kom je zo maar een keer of wil je elke keer komen, je bent daar helemaal vrij in. Wel wordt een kleine bijdrage voor de kosten gevraagd. Er staat een schaal waar je die in kwijt kunt.