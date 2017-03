Hymphamp bij jubileum Plaatselijk Belang

SURHUISTERVEEN – Op 2 maart 2017 was het precies 125 jaar geleden dat de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen is opgericht. Ondanks haar hoge leeftijd is de vereniging springlevend en vormt zij nog steeds een belangrijke schakel tussen de plaatselijke bevolking en de lokale overheid.

Het bestuur wil het jubileum niet zonder aandacht voorbij laten gaan. Op zaterdagmiddag 1 april is er een officiële receptie voor genodigden. De festiviteiten worden feestelijk opgeluisterd door de Theatergroep Hymphamp, bestaande uit de in Surhuisterveen opgegroeide Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Twee acteurs, die elkaar hebben gevonden in het maken van komische sketches, ondersteund door topmuzikanten, professionele decorbouwers en technici. Hymphamp Theater is een initiatief van Fokke en Jelmar en wordt aangevuld door Tamme Hoekstra, Anko Bouma en Paul Siemensma.

De theatervoorstellingen worden gegeven op donderdag 23, vrijdag 24 en vrijdag 31 maart in Brasserie Kolkzicht (aanvang 20.00 uur). De toegangsprijs is € 7,50. Leden betalen € 5,00. Kaarten aan de zaal (indien nog beschikbaar) kosten € 10,00. “De voorstellingen zijn niet alleen voor leden bedoeld, ook niet-leden, alsmede belangstellenden van buiten Surhuisterveen zijn welkom”, benadrukt het bestuur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plaatselijk Belang (www.surhuisterveen.net). Op zaterdag 1 april is er een besloten middagvoorstelling voor genodigden tijdens een jubileumbijeenkomst.