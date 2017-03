Historische markt: familie van Sterke Jerke?

SURHUISTERVEEN - Op vrijdag 7 april kunt u tijdens de Historische en Genealogische markt in de bibliotheek van Surhuisterveen samen met een onderzoeker uitzoeken of u familie bent van Sterke Jerke.

Tijdens de Historische en Genealogische markt kunt u natuurlijk meer doen dan alleen uw relatie met Sterke Jerke uitzoeken. Zo kunt u ook meer informatie krijgen over de geschiedenis van uw woon- of geboorteplaats, over de gemeente Achtkarspelen of Noordoost Friesland. Bent u nieuwsgierig naar uw voorouders of wilt u even bladeren in oude kranten, oude ansichten en dia’s bekijken van de dorpen uit onze gemeente of gewoon even een praatje maken over vroeger en uw informatie delen? Kom dan langs!

Deze dag is er extra aandacht voor Sterke Jerke, Heerke Witteveen, die in 1801 werd geboren in deze gemeente. Misschien heeft u dezelfde voorouders of stamt u rechtstreeks van hem af, dan ligt er voor u een certificaat klaar. U kunt het ter plaatse laten uitzoeken.

Heeft u zelf historisch materiaal, zoals foto’s, boeken, dia’s, krantenknipsels en dergelijke over Achtkarspelen, dan kunt u dat bij Stichting Oud Achtkarspelen inleveren of laten scannen, zodat ook dat voor het nageslacht wordt behouden. Ook boeken over mensen of verenigingen in Achtkarspelen zijn een waardevolle aanwinst. U kunt deze materialen schenken. Voor meer informatie kunt u terecht op de markt.

De Historische en Genealogische markt is van 13.30 tot 20.00 uur in de bibliotheek van Surhuisterveen. De toegang tot de markt is gratis.