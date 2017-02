Help pake en beppe de vakantie door

HARKEMA - In de voorjaarsvakantie van 21 tot en met 24 februari is De Spitkeet in Harkema speciaal geopend voor pakes en beppes die met hun kleinkinderen iets leuks willen doen (ook vaders en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom).

De Spitkeet is open van 10.00 tot 17.00 uur op dinsdag tot en met vrijdag. Kinderen tot en met 12 jaar hebben op vertoon van pake en/of beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de normale toegangsprijs van € 4.50. Donateurs hebben vrije toegang. Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en betalen daar € 2.00 voor. Ze kunnen kiezen uit vier knutselwerkjes: een potlood met een gezicht, een raceauto van hout, een schaap of een houtontwerp. Hun werkstuk mogen ze meenemen naar huis.

Behalve deze knutselwerkjes is op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur de bokkenwagen aanwezig waarop ze een ritje over het themapark kunnen maken. Net als vorige jaren zal het zeker weer een gezellige boel worden.

Adres: Themapark de Spitkeet, De Dunen 3 9281 KT Harkema.

Tel. 06-83417414 of 0512-840431, Zie ook www.despitkeet.nl.