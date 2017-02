Harmonicadag van de 'Loekpoedels'

SURHUISTERVEEN - Op 4 februari houden de Loekpoedels hun tiende harmonicadag in De Lantearne in Surhuisterveen.

De Loekpoedels. (Ingezonden foto)

's-Middags worden er traditiegetrouw weer workshops gegeven. De Steier spelers krijgen les van Dieter, befaamd om zijn talentvol spel op de Steier en zijn bijzondere manier van lesgeven. Hij heeft een Steirische harmonicaworkshop voor beginners en een voor gevorderde spelers. De trekharmonicaspelers krijgen les van Tjerk. Ook hij heeft een workshop voor beginners en gevorderden.

De workshops zijn van 13.30 tot 17.45 uur. Kosten € 25,00 per persoon, respectievelijk 10 tot 15 personen per workshop. Zoals altijd, zijn er meer aanmeldingen, dan komen er meer docenten.

Om 19.00 uur presenteren de spelers van de workshops hun resultaten op grote podium.

Om 19.30 uur begint het feestelijke jubileumprogramma op dit podium.

In de grote zaal wordt een programma samengesteld uit de ontvangen aanmeldingen. Het wordt aangeraden om snel aan te melden. et als voorgaande jaren zullen er veel spelers te horen zijn op trek(zak)(harmonica), Steirische harmonica en accordeon.

Er is ruimte voor vrij spelen voor alle harmonica- en accordeonspelers in de bijzalen, hal en de blauwe zaal. Ruimte genoeg voor iedere stijl en ieders repertoire en overal muziekliefhebbers om te luisteren en/of eventueel mee te zingen.