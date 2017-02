Harkema zingt Johannes de Heer liederen

HARKEMA - Zondagavond 26 februari wordt er een Johannes de Heer zangavond in de vGKN kerk aan de Warmoltsstraat 61 in Harkema gehouden. "Wij willen met z’n allen prachtige liederen gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer, onder leiding van organist K. van der Ploeg met medewerking van de koperblazers en mannenzanggroep Hiel Gewoan uit Harkema. Kent u ze nog: Scheepke onder Jezus hoede - Rijst op, rijst op voor Jezus – Vreugde, vreugde, louter vreugde en nog vele andere liederen komen voorbij in deze zangavond. Hoe meer zielen, hoe meer volume. Komt u ook, neem vooral uw familieleden, buren en kennissen mee." De zangavond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.