Gloria Deï laat de jeugd schitteren op concert

GERKESKLOOSTER - Zaterdagavond 17 december stond voor Brassband Gloria Deï en haar publiek in het teken van ‘A Swedish Christmas Tale’: een kerstverhaal wat muzikaal omlijnd werd door de band uit Gerkesklooster-Stroobos. Maar de vele jeugd die meewerkte stal de show.

In een volle kerk liet niet alleen Gloria Deï, onder leiding van Jaap Musschenga, van zich horen, maar ook Jeugdbrassband Projunior, de samenspelgroep en een speciaal opgericht kinderkoor. Allen onder leiding van Dineke Oostra.

Leerlingen van groep 5 van basisschool ‘De Claercamp’ kwamen ook aan bod. In het door alle muzikanten gespeelde ‘Jingle Bells’ lieten zij horen hoe ver ze al gevorderd waren met hun blaasproject geleid door muziekjuf Annemarieke Bos. Het aanwezige publiek liet zich niet onbetuigd en gaaf een oorverdovend applaus voor al die jonge talenten.

Het tweelingdorp kan terugzien op een sfeervol concert, waarbij de prestaties van de allerjongsten het meest in het oog sprong. Daarmee lijkt de toekomst van de muziekverenigingen wel verzekerd!