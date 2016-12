Gezelligheid troef op decemberfair Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN – Voor de derde keer op rij organiseert Hoveniersbedrijf en Tuincentrum 'It Kampke', op haar locatie aan de Dalweg 9 te Surhuisterveen een decemberfair. "Het wordt een heel gezellig gebeuren met veel muziek en diverse activiteiten”, zegt organisator Abele Kamminga. De toegang tot de fair is gratis.

De decemberfair is verspreid over twee weekenden. De start is op donderdag 8 december. Vanaf 7.00 uur is Radio Magnolia in de ether (106.8 FM), terwijl de officiële opening om 20.00 uur plaatsvindt. De muzikale omlijsting is dan van Lytse Hille, Douwe Kamminga en het duo Vogelien & Jappie.

Op vrijdag 9 december (9.00-17.00 uur) kan men voor kerstartikelen, kerstbomen en overige verwante artikelen terecht bij diverse stands en kraampjes. Om 17.00 uur is er een wedstrijd frikandellen eten (opgave 06-50895007). Zo’n 15 personen kunnen hieraan deelnemen. Voor de winnaar ligt er een prijs van € 50,- klaar. Om 18.00 uur is er een muzikaal optreden van Bertus Sipma, terwijl om 20.00 uur de liefhebbers van karaoke aan hun trekken komen (opgave na 20.00 uur bij Abele Kamminga).

Zaterdag 10 december (9.00-17.00 uur) zijn de kraampjes weer geopend met om 14.00 uur palingroken met medewerking van Geert Bakker. Om 20.00 uur wordt de muzikale omlijsting verzorgd door onder andere Sije, Peter en Douwe Kamminga.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december (9.00-17.00 uur) kan men opnieuw terecht bij de diverse stands en kraampjes, waarbij een accordeonist voor de gezellige noot zorgt. Om 16.00 uur is er een wedstrijd snert koken (voor ongeveer 15 deelnemers - opgave 06-50895007). "De snert moet wel voor 16.00 uur worden aangeleverd”, laat Abele Kamminga weten. Om 17.00 uur is dan de prijsuitreiking (1e pijs € 75,-; 2e prijs 50,- en 3e prijs € 25,-). “Dan wordt de snert tevens verkocht, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de Stichting Hertenkamp Surhuisterveen en de Stichting Feanster Moune.”