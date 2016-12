Gehoorzame kinderen?

BUITENPOST - Tijdens 'Family Factory' in Bibliotheek Buitenpost bieden vaders en moeders elkaar de helpende hand door maandelijks ideeën en tips uit te wisselen. Ook in januari is er zo'n café.

Family Factory is een netwerk van ouders die met elkaar in gesprek gaan over vragen en zorgen rondom opvoeding. Gezelligheid en steun gaan hierbij hand in hand. Het thema wisselt per bijeenkomst en is maandelijks te vinden op www.ontdekdebieb.nl.

Family Factory wordt elke tweede woensdag van de maand georganiseerd van 9.00 tot 10.30 uur in Bibliotheek Buitenpost. De eerstvolgende editie is op 11 januari en heeft als thema ‘Hoe gehoorzaam zijn die van jou?’.