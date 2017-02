Fryske Ladies of soul

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 18 februari staat Surhuisterveen weer in het teken van een swingend feest. Dan gaan de Bigband van cultuurcentrum de Wâldsang, Fanfare Joost Wiersma en studenten van het conservatorium Groningen een prachtige swingavond verzorgen in de Flambou in Surhuisterveen.

Zij begeleiden die avond drie Friese zangeressen die zeker de 'soul' in zich hebben en die dit deze avond graag met u delen: Jannie Brandsma, Gezina van der Zwaag en Tamara Renema. Stevie Wonder, Marvin Gaye en Aretha Franklin zijn enkele namen die de revue zullen passeren. Dat staat garant voor een swingend avondje uit.



Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Flambou, Jan Binneslaan 49 in Surhuisterveen. De toegang is gratis. Kaarten zijn te bestellen via www.hapeevents.com/surhuisterveen-swing,

info@cultuurcentrumdewaldsang.nl, hapeevents@gmail.com of telefonisch 06-50879215.